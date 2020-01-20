В Сургуте неизвестные намеренно устраивают пожары в одной и той же многоэтажке

В Сургуте неизвестные ежемесячно устраивают пожары в одном и том же многоквартирном доме по адресу улица Ивана Захарова, 10. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала жительница многоэтажки Екатерина Волкова.

«У нас постоянно в доме что-то да горит. Стабильно пару раз в месяц к нам приезжают пожарные. 19 января кто-то поджег лифт, а спустя пару часов и мусоропровод загорелся. Доходит до того, что приходится забивать входную дверь полотенцами, чтобы дым не попадал в квартиру», — рассказывает сургутянка.

В пресс-службе МЧС Сургута информацию про поджог лифта корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили.

«Задымление было на первом этаже. Горела кабина лифта. В результате пожара лифт закопчен по всей площади. В этот же день в 15:49 было сообщение по данному адресу по поводу запаха горелой электропроводки, однако сотрудники пожарно-спасательной службы ничего не обнаружили», — заявили в ведомстве.

По словам Екатерины, в полицию никто с заявлениями о поджогах не обращался. Сейчас жильцы дома собирают подписи для установки камер видеонаблюдения на каждом этаже.