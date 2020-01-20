Полицейские Сургута обновили свой автопарк

Сегодня автопарк сургутской полиции пополнился шестью новыми патрульными машинами «Шкода» и двумя автозаками «Газ». Об этом стало известно на сайте администрации Сургута.

Как заявил начальник городского УМВД Руслан Кондрашов, новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность органов внутренних дел в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, а также позволит своевременно реагировать на жалобы и обращения сургутян.

Новые автомобили оценил и глава города Вадим Шувалов, который также осмотрел новые патрульные машины.

«Для меня важнейшим вопросом всегда была и остается безопасность сургутян. Это касается как ситуации на дорогах, так и спокойствия людей на городских улицах. Поэтому техническая оснащённость сургутских правоохранителей должна быть на высоком уровне»,—заявил мэр.

Напомним, что летом 2019 года в Сургуте появился первый в Югре мотобатальон Госавтоинспекции.