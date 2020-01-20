Открытие центральной аптеки в Сургуте снова перенесли, в этот раз – до марта

Сроки открытия сургутской центральной аптеки снова сдвинулись. Чиновники предполагают, что учреждение заработает до 30 апреля. Об корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев:

«Строительство будет закончено раньше, конечно, просто затем идет период лицензирования. Как всегда, к сожалению, возникают объективные и необъективные трудности, но мы надеемся, что это крайний срок. Вопрос стоит на контроле лично главы города».

Напомним, сургутская центральная аптека переехала с улицы Ленина на проспект Мира, 55. Изначально планировалось, что учреждение откроется в ноябре 2019 года, но что-то пошло не так. Помещения по прошлому адресу власти Сургута продали из-за убыточности предприятия. Вырученные средства пошли на погашение задолженностей по кредитам и зарплатам, а также на восстановление Дома Пионеров.