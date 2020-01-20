Скончалась профессор Сургутского госуниверситета Виктория Микшина

Вчера, 19 января, скончалась профессор Сургутского государственного университета, заведующая кафедрой информатики и вычислительной техники Виктория Микшина. Об этом сообщил коллектив СурГУ:

«Виктория Степановна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, самостоятельное мнение, обладала интегральным мышлением, её отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, оптимизм и огромное жизнелюбие».

Виктория Микшина преподавала в СурГУ с первых дней его основания. Под ее руководством направление «Информационные системы и технологии» получило аккредитацию бакалавриата и магистратуры. Усопшая написала более сотни научных и методических работ, была членом ученого совета.