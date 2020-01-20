В Сургутском районе спасатели эвакуировали замерзающих рыбаков с подтаявшего озера

Накануне, 18 января, в Сургутском районе спасатели эвакуировали четырех замерзающих рыбаков с озера Тойклор неподалеку от Янлурского месторождения. Мужчины не могли самостоятельно выбраться на берег из-за проталин и плохой видимости.

Спасатели поехали на вызов потерпевших и успели найти их, пока те не замерзли. Мужчин 1982, 1992, 1996, 1976 вывезли на берег по одному, чтобы не повредить подтаявший лед и не провалиться в воду. Здоровье рыбаков вне опасности.

Читайте памятку СИА-ПРЕСС о том, что нужно делать, чтобы не провалить под лед.