В Сургуте два патруля полиции столкнулись друг с другом во время преследования автомобиля

Накануне вечером, 19 января, в Сургуте столкнулись две машины патрульно-постовой службы во время преследования автомобиля. Происшествие случилось на улице Лермонтова, 3.

Как сообщили в пресс-службе городского УВД, патрули преследовали автомобиль. Пытаясь скрыться от полиции, он свернул во дворы, и две машины ППС столкнулись друг с другом на повороте. Сотрудники не пострадали, транспорт получил легкие повреждения. Авто преследуемого все же удалось остановить.

Напомним, в Сургуте в аварии из-за гололеда пострадали три человека.