В Сургуте в аварии из-за гололеда пострадали три человека

Накануне, 19 января, в Сургуте случилось ДТП, в котором пострадали три человека. Авария произошла в районе 16 вечера на улице Геологической, 9, напротив торгового центра «Славянский».

По сообщению городского ГИБДД, водитель «БМВ» не справился с управлением, машину занесло на льду, и она вылетела на полосу встречного движения. Там авто столкнулось с «Ауди».

Пострадали все, кроме виновника происшествия: водитель «Ауди», его пассажир, а также пассажир в «БМВ». Они получили травмы разной степени тяжести, их доставили в больницу на каретах скорой помощи.