Оперативные службы Сургута рассказали, сколько человек уже успели окунулись в купель на Крещение

По данным на 17:00 19 января уже более 16 тысяч сургутян приняли участие в Крещенском обряде — окунулись в иордань.

«Информацию мы обновляем каждые два часа, на данный момент 16250 человек искупались в купелях. В городе все в порядке, Крещение проходит в штатном режиме», — сообщили СИА-ПРЕСС в диспетчерской оперативной службе Сургута.

Количество обращений в скорую помощь не увеличилось, о негативных последствиях купания никто из жителей города не заявлял.

СИА-ПРЕСС напоминает, что искупаться можно в семи специально оборудованных местах.