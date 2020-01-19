​Следственный комитет подключился к расследованию гибели трех человек в пожаре в Сургутском районе

Сургутский межрайонный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело после пожара, который произошел ранним утром 18 января в СОТ «Победит-1».

«Установлено, что ранним утром 18 января 2020 года в дачном жилом доме в СПК «Победит-1», расположенном в 20 км. от поселка Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры произошел пожар. В ходе его тушения в одной из комнат дома были обнаружены обгоревшие тела мужчины и женщины 1974 и 1975 годов рождения, а также их 6-летнего внука», — сообщает пресс-служба следственного управления по ХМАО-Югре.

Сейчас по уголовному делу проводится расследование.