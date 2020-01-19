​Сургутяне отмечают Крещение. На семи купелях уже побывали тысячи человек

Сегодня, 19 января, весь православный мир отмечает Крещение Господне и торопится в храмы, чтобы окунуться в купель, посмотреть, как окунаются другие, и набрать святую воду.

Напоминаем, что всего в Сургуте работают семь площадок для омовения:

Храм святого великомученика Георгия Победоносца;

Собор Преображения Господня;

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»;

Храм в честь святителя Николая Чудотворца;

Храм в честь святителя Луки;

Временный храм на территории строящегося Троицкого собора на проспекте Мира, 25;

А также водоем между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

Спасатели округа напоминают, что есть несколько правил, которых стоит придерживаться тем, кто собрался окунуться в иордань. Перед обрядом нельзя употреблять алкоголь, окунаться стоит только в специально оборудованных местах, не пускать в купель детей без присмотра старших. А еще важно не допустить переохлаждения — то есть не находиться в ледяной воде больше одной минуты.