​Ночью в Сургуте случился пожар в жилом доме на Комсомольском

Поздним вечером 18 января па пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме Сургута. Пожар начался в примерно в девять часов вечера по проспекту Комсомольский. В пятиэтажном здании загорелась одна из квартир. Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре, от соседей поступило 13 заявлений о возникновении огня, пожарные расчеты прибыли на место спустя шесть минут.

«На тушение пожара от подразделений МЧС России привлекалась 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания», — сообщает пресс-служба ведомства.

Погибших и пострадавших нет.