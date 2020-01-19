​В Ханты-Мансийске экстренно сел самолет «Ютэйр», летевший в Сургут

В ночь с 18 на 19 января борт авиакомпании «Ютэйр», который совершал рейс из Екатеринбурга в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске. Причиной вынужденной посадки стала утечка топлива, об этом сообщает Интерфакс.

По данным онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга, самолет ATR покинул воздушную гавань в 19:12 по Москве и должен был прибыть в Сургут через 2,5 часа, но сработали датчики тепливомера.

Пресс-служба авиакомпании сообщает, что посадка прошла в штатном режиме в столице Югры, никто из пассажиров не пострадал. Им предоставили соответствующее обслуживание на время ожидания, а потом прислали резервный борт до Сургута.