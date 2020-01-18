На дороге Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика. Сообщается об одном погибшем

Сегодня, 18 января, около 13 часов дня на 95-м километре дороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Сургутскому району, водитель 1974 года рождения, ехал на грузовой машине МАН, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением - машину занесло. Грузовиик выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом под управлением водителя 1962 года рождения.

После удара КАМАЗ съехал в кювет. Водитель этой машины погиб на месте ДТП.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.