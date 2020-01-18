В Сургуте 23 января состоится встреча жителей со специалистами фонда капремонта

В Сургуте 23 января жители города смогут встретиться со специалистами Югорского фонда капитального ремонта.
Приемы пройдут с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в пункте по работе с населением № 21, по адресу проспект Ленина, 49. Телефон 35-60-49.
На личных приемах специалисты фонда капремонта смогут:
- Напечатать собственникам квитанцию для оплаты взносов.
- Пояснить, как образовалась задолженность.
- Сделать выписки с лицевых счетов.
- Рассказать, где можно оплатить взносы на капремонт и как узнать номер своего лицевого счета.