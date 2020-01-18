​В Сургуте ночью неадекватный мужчина повредил восемь автомобилей

В Сургуте в половине второго ночи 18 января в одном из дворов города неадекватный мужчина повредил восемь автомобилей.

Машины были припаркованы во дворе дома по адресу Пролетарский проспект, 8. Неизвестный пинал авто и бил кулаками, громко ругаясь. Действия дебошира очевидцы сняли на видео.

Мужчину попробовали остановить прохожие, но тот продолжал буянить, начал оскорблять вмешавшихся людей. Завязалась драка, после которой вандал сбежал.

О степени повреждения машин не сообщается. В полиции Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что сообщений по этому адресу из-за произошедшего инцидента не поступало.