​В Сургуте ночью неадекватный мужчина повредил восемь автомобилей

В Сургуте в половине второго ночи 18 января в одном из дворов города неадекватный мужчина повредил восемь автомобилей.
Машины были припаркованы во дворе дома по адресу Пролетарский проспект, 8. Неизвестный пинал авто и бил кулаками, громко ругаясь. Действия дебошира очевидцы сняли на видео.
Мужчину попробовали остановить прохожие, но тот продолжал буянить, начал оскорблять вмешавшихся людей. Завязалась драка, после которой вандал сбежал.
О степени повреждения машин не сообщается. В полиции Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что сообщений по этому адресу из-за произошедшего инцидента не поступало.