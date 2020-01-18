В Сургуте в пожаре в дачном доме сгорели супружеская пара и их внук

В Сургуте сегодня 18 января в дачном кооперативе СОТ "Победит-1" сгорел дом, в пожаре погибло трое человек, один из которых ребенок.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 7:15, пожар был потушен в 9:17.

Как сообщает паблик "К-Информ", в пожаре погибла супружеская пара и их внук. Тело ребенка (по словам очевидцев это была девочка) спасатели обнаружили сразу. Спустя некоторое время были найдены тела взрослых. Также паблик отмечает, что родители ребенка во время происшествия были в городе.

На тушение пожара прибыли три единицы техники и 13 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.