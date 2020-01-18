Куда пойти в Сургуте в выходные 18-19 января?

Суббота, 18 января

«Белоснежка» в Филармонии

Сургутская филармония, Малый зал, ул. Энгельса, 18, 13:00

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Ольга Будина расскажет в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии всемирно известную историю о бедной девушке, ее злой мачехе и прекрасном принце. В музыкально-литературной композиции по мотивам сказки Александра Дюма «Белоснежка» прозвучат произведения Г. де Машо, К. Жанекена, Ж.-Б. Безара, Ж.-Б. Люлли, К. М. фон Вебера, К. Сен-Санса, Л. Делиба, Ж.Массне, Э. Элгара, Г. Малера, Р. Штрауса, Я. Сибелиуса. Вход свободный.

Суббота, 18 января

Музейный праздник «Раз в крещенский вечерок…»

«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», ул. Просвещения, 7, 12:00

В исторических интерьерах старинной купеческой усадьбы Галактиона вы узнаете, как отмечали Новый год и Рождество сто лет назад, почему праздничные дни от Рождества до Крещения называли «Святки», когда появилась традиция украшать дом хвойными деревьями. Премудрая Василиса расскажет о старинных традициях гаданий. Под ее чутким руководством вы изготовите оберег для дома – «Домовушку», а также елочные игрушки, которыми украсите елку во дворе усадьбы. Поиграете в традиционные игры и пожелаете друг другу счастья и удачи в новом году.

Суббота, 18 января

Квартирник «Школьный андеграунд»

Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10, 18:00

Если вы любите хорошую музыку и соскучились по настоящему андеграунду, в этот вечер вам самое место на квартирнике в уютном пространстве «Порта»!

В программе вечера: выступления сургутских групп «Bff» и «Friday», а также участников музыкальной студии Розы Карим, совместные импровизационные коллаборации музыкантов.

Воскресенье, 19 января

Праздник Крещения в мультимедийном парке

Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Мелик-Карамова, 4/4

В течение всего дня можно будет ознакомиться с мультимедийной экспозицией парка и принять участие в познавательных играх. В 14:30 начнется концертная программа, а в 15:30 для детей будет организован просмотр мультфильма «Принцесса и дракон».

Воскресенье, 19 января

Выставка «Рождественский подарок»

Галерея «Стерх», Магистральная, 34а

На целую неделю – до 26 января – продлена работа выставки «Рождественский подарок».

Экспозиция с новогодним настроением работ мастера Татьяны Коробешкиной и студии художественного плетения бисером «Нескучающие ручки» представляет новогодние шары, сувениры, картины, композиции цветов, женские украшения (колье, браслеты, броши, серьги).

Татьяна Коробешкина – лауреат городских, окружных, международных конкурсов, фестивалей декоративно-прикладного искусства.

Выставку дополняют сувениры мастеров историко-культурного центра «Старый Сургут» - игрушки, украшения из кожи, керамика, валяные варежки из шерсти и другое.