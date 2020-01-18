Сургутянка украла у своей подруги шубу, чтобы сдать ее в ломбард

В Сургуте жительница города, временно живя в квартире у своей знакомой, украла у нее из шкафа норковую шубу стоимостью более 70 тысяч рублей.

Свою добычу молодая девушка сдала в ломбард за 6 500 рублей.

Полицейские выяснили, что воровка в минувшем году уже была судима за хищение чужого имущества (какого именно — не сообщается). При этом девушка работает, воспитывает маленького ребенка.

За новую кражу сургутянке грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Дело передано в суд.

Шубу, кстати, из ломбарда забрали и вернули хозяйке.