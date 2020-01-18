​В Сургуте поймали двух мужчин с пятью килограммами «синтетики»

В Сургуте в одном из районов города, по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, были задержаны двое молодых мужчин 23 и 25 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Сургуту, задержанные и еще одно неустановленное лицо купили и хранили при себе синтетическое наркотическое средство массой более пяти килограмм.

Согласно ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), им грозит лишение свободы от 15 до 20 лет. Пока расследуется дело, сургутяне заключены под стражу.