​Сургутянка испортила краской дорогую куртку, прислонившись к стене снежного городка на проспекте Мира

Жительница Сургута, гуляя с дочкой в снежном городке на проспекте Мира, 13, испортила краской дорогую куртку. Об этом женщина написала на портале «Твой Сургут», решив пожаловаться на коммунальщиков, и предупреждая других горожан.

«… Мы зашли в снежный городок, чтобы сфотографироваться. Я присела и спиной случайно задела стенку, после чего обнаружила, что вся спина обрывками окрасилась в зеленый цвет. После чего провела по покрытию пальцем, чтобы проверить. И весь палец измазался этой краской, — пишет сургутянка. — И теперь моя зимняя парка, которую я покупала за 42 тысячи рублей, пришла в негодность, так как эта краска ничем не оттирается! Я осталась зимой без одежды! … Хочу предупредить всех жильцов, чтобы такого ни с кем не повторилось! Городок все еще стоит и никаких предупреждающих табличек тоже не появилось».

В ответ чиновники сообщили, что дефекты окраски будут устранены, а претензии по куртке ей необходимо предъявлять управляющей компании.