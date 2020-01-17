Детский сад в Лунном построят до 2025 года, но только при наличии инвестора

Долгожданный детский сад в поселке Лунный появится до 2025 года, но только при наличии инвестора. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в администрации Сургута.

«Срок сдачи объекта будет соответствовать сроку завершения строительства в государственной программе, то есть в 2025 году при условии наличия инвестора и начала строительства им объекта в 2023 году», — заявили чиновники.

Отметим, что вопрос по строительству детсада в поселении стоит уже давно, а сроки появления учреждения несколько раз переносились. Последний случай произошел 9 января, когда строительство детского сада резко перенесли с 2020-2022 годы на 2023-2025 годы.

Как пояснили СИА-ПРЕСС в администрации Сургута, изменения связаны с правками в государственной программе Югры «Развитие образования».

«Сроки строительства детского сада в поселке Лунный на 2020-2022 годы были установлены государственной программой Югры «Развитие образования». Согласно новому постановлению окружного Правительства от 1 января 2020 года» в силу вступили изменения и в соответствии с ними, сроки строительства объекта перенесены на 2023-2025 годы», — рассказали представители городской администрации корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Чиновники также подчеркнули, что возведение детского учреждения должно быть выполнено в установленные программой срок.