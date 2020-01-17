В Сургуте арестован гражданин Казахстана, который сбыл в городе килограмм наркотиков

Полицейские Сургута арестовали 37-летнего гражданина Республики Казахстан, которому удалось сбыть в городе более килограмма наркотиков.

Как сообщает прокуратура Югры, мужчина в октябре прошлого года приехал в Сургут с целью распространять наркотики. За месяц он успел расфасовать по тайникам более одного килограмма запрещенных веществ.

В ноябре 2019 года обвиняемого задержали. Сейчас он ожидает суда. Следующие 20 лет своей жизни мужчина рискует провести в тюрьме, выплачивая штраф в размере до миллиона рублей.