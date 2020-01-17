Тренеры бьют тревогу: физкультурный диспансер Сургута перестал проводить медосмотры молодых спортсменов

Спортивные федерации Сургута в панике: с января 2020 года Клинический врачебно-физкультурный диспансер по распоряжению правительства Югры перестал проводить медосмотры спортсменов. Исключением являются лишь члены сборных команд Югры, число которых составляет примерно 1/10 от общего количества атлетов.

«Медосмотры сейчас перенесли в поликлиники по месту жительства. Диспансер фактически расформирован, — рассказал СИА-ПРЕСС президент федерации бокса Сургута Антон Малаховский. — Посещать осмотры в диспансере теперь могут только члены сборных команд округа. То есть, к примеру, в отделении бокса занимается 300 человек. Членов сборной в лучшем случае — 25. Получается, что 280 человек у нас остаются за бортом

Антон Малаховский отмечает, что массово проходить медосмотр, который включает в себя посещение до десяти врачей, в поликлинике — невозможно. В первую очередь из-за очередей. Особую сложность вызывает тот факт, что диспансеризация спортсменов должна осуществляться в ограниченные сроки — не раньше чем за три дня до приезда на соревнования:

«Все тренеры и общественники бьют тревогу, мы понимаем как никто, что это просто развал спорта: и детско-юношеского, и спорта высоких достижений. Финансово Сургут не пострадал, но пострадали люди, дети. Если бы мы не подняли шумиху, все так бы и осталось. Кто ответит за подобные принимаемые решения?»

СИА-ПРЕСС связался с врачом по спортивной медицине одной из сургутских поликлиник, чтобы понять, как изменение подхода к медосмотрам повлияет на поездки спортсменов на соревнования и на работу самих медицинских учреждений.

«У диспансера будет другая специфика — он будет существовать как медико-биологическое отделение для работы непосредственно со спортсменами высших достижений. Остальные дети будут на бесплатной основе проходить УМО в поликлиниках. Я считаю, что все не так плохо. Потому что в поликлинике намного проще контролировать детей с какими-то отклонениями. Диспансер же не всегда видит — стоял ли ребенок на учете по болезни или нет. Я тоже сначала думала, что будет сложно, но теперь понимаю, что потихоньку все наладится. В поликлиниках уже есть спортивные врачи», — рассказала врач, но попросила не указывать ее имя.

Отмечается, что медосмотры проходят и в общеобразовательных школах. Возможно для упрощения процесса к ним подключат дополнительных узких специалистов, и они будут по спискам проверять именно детей-атлетов, которые обучаются в учебном заведении.

Поликлиники уже рассылают письма спортшколам с просьбой подготовить списки детей и в течение десяти дней направить их в медицинское учреждение. В общем, пытаются хоть как-то решить проблему.

Однако сами спортивные федерации Сургута в позитивный исход дела не верят. Об этом шеф-редактору СИА-ПРЕСС заявил председатель комитета по спорту при Сургутской торгово-промышленной палате Дмитрий Филиппов. 30 декабря 2019 года он написал письмо губернатору Югры с просьбой разобраться в проблеме. Он указывает на то, что решение о реорганизации спортивного диспансера было принято только в Сургуте, тогда как в столице округа аналогичная медицинская организация работает в привычном режиме.

«Такого нет нигде, а у нас какие-то экспериментаторы сидят. Может, чиновникам кажется, что у нас не очень много детей в городе. Они не понимают, насколько все сложно. Представьте: сидел один узкий специалист в диспансере, принимал детей. А теперь нужно будет по специалисту посадить в каждую поликлинику. Нет, этого не будет: просто врачу, который уже работает в поликлинике, добавят нагрузку. Если бы не стояла задача оперативно выполнять осмотр, то можно было что-то выдумывать, но когда нужно за 3-5 дней проходить осмотр перед соревнованиями у узких специалистов — это нереально. А там и проверка внутричерепного давления, и УЗИ сердца, и кардиограмма, и анализы. Если что-то плохо, то нужно пересдать. Кто в поликлинике этим будет заниматься? Да никто.

В начале года у нас уже группа детей не поехала на соревнования, потому что без медосмотра их туда допускать нельзя.Наталья Комарова мне на письмо ответила: «Членов сборной мы продолжим обслуживать». А остальные?», — говорит Дмитрий Филиппов.

Его, кстати, пригласили на личную встречу с губернатором в конце января. По итогам беседы, возможно, будет принято какое-то удовлетворительное решение. Но до тех пор определенное количество детей будут (и уже были) не допущены на соревнования из-за срыва сроков прохождения медосмотра.

Как будет развиваться эта ситуация, и к каким последствиям она в итоге приведет — покажет время. Но на данный момент решения, принятые на уровне округа кажутся весьма непоследовательными, а их инициаторы — недостаточно осведомленными о реальном положении дел в окружном спорте.

Мы направим запрос в правительство Югры, чтобы узнать о причинах реорганизации работы сургутского клинического врачебно-физкультурного диспансера.