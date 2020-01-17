Крещение Господне: список всех купелей Сургута в 2020 году

В это воскресенье, 19 января 2020 года, в Сургуте у православных христиан пройдет Крещение Господне. Для совершения обряда подготовлены семь купелей:

Храм святого великомученика Георгия Победоносца по улице Университетская, 12;

Собор Преображения Господня по улице Мелик-Карамова, 76;

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радостей», проезд Кедровый, 4;

Храм в честь святителя Николая Чудотворца по улице Заводская, 31;

Храм в честь святителя Луки, Нефтеюганское шоссе, 20/2;

Временный храм на территории строящегося Троицкого собора на проспекте Мира, 25;

А также водоем между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

Как сообщает городская администрация, у всех перечисленных выше купелей будут стоять теплые палатки для переодевания. Ожидается, что иордани в Югре посетят более 50 тысяч людей.

Напомним, все купели Сургута проверены сотрудниками МЧС на безопасность.