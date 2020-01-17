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​Глава Сургута Вадим Шувалов призвал горожан больше жаловаться на работу коммунальщиков

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Сургутский градоначальник Вадим Шувалов считает, что жалобы на плохую уборку снега, которые приходят на портал «Твой Сургут», способствуют более скорому решению этой зимней проблемы. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что администрация уже ужесточила проверки для управляющих компаний и подключила к этому процессу прокуратуру и Жилстройнадзор.

«Сургутяне, нам нужна ваша поддержка. Обязательно фиксируйте нарушения и присылайте на портал «Твой Сургут». В этом году рассчитываем, что вывоз снега будет осуществляться эффективнее — в противном случае придется сильно ударить по карманам владельцев УК», — отметил Шувалов.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 467, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:18
Зная привычки Шувалова можно подумать, что он с сотоварищами решил подмять под себя коммунальные хозяйства Сургута.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:18
Не концессия теплосетей конечно, но все-таки.

6xz34e
не нравится
Сегодня в 11:40
Уважаемый Вадим Шувалов!Жителям города тоже нужна была Ваша помощь по поводу отмены ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ за услуги ЖКХ?Как решить эту проблему?
Румпельштильцхен 6xz34e
не нравится
Сегодня в 13:06
Есть РКЦ ЖКХ (без комиссии) и РКЦ ЖКУ. Напишите от совета дома письмо в УК, что не желаете платить вознаграждение и предложите перейти на обслуживание в РКЦ ЖКХ. Если откажутся-проведите собрание и заключайте с ресурсниками (ГТС, Горводоканал, Газпром, Восток) прямые договора-у них комиссий нет и не предвидится

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