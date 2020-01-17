​Глава Сургута Вадим Шувалов призвал горожан больше жаловаться на работу коммунальщиков

Сургутский градоначальник Вадим Шувалов считает, что жалобы на плохую уборку снега, которые приходят на портал «Твой Сургут», способствуют более скорому решению этой зимней проблемы. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что администрация уже ужесточила проверки для управляющих компаний и подключила к этому процессу прокуратуру и Жилстройнадзор.

«Сургутяне, нам нужна ваша поддержка. Обязательно фиксируйте нарушения и присылайте на портал «Твой Сургут». В этом году рассчитываем, что вывоз снега будет осуществляться эффективнее — в противном случае придется сильно ударить по карманам владельцев УК», — отметил Шувалов.