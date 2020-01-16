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Анатолий Сименяк: «Послание президента – важный ориентир для всех органов власти»

15 января Президент России Владимир Путин в 16-й раз обратился к Федеральному Собранию с посланием, которое назвали самым социально-ориентированным.

Послание президента – важный ориентир для всех органов власти. Депутатский корпус Думы Сургутского района, работая в 2020 году над принятием нормативно-правовых актов, будет корректировать свою работу, опираясь на поставленные Владимиром Владимировичем приоритеты.

Президент задал колоссальный объём, тон и конкретику. Дал понять, что пришло время, и, главное, появилась возможность максимально сфокусироваться на решении вопросов, касающихся только нашей страны. Надеюсь, что будут достаточные ресурсы для того, чтобы озвученные инициативы обеспечивать с финансовой точки зрения. А нам нужно ставить перед собой планку выполнения послания на 100%. Тогда мы сможем сказать, что мы сделали всё, чтобы решить те задачи, которые поставил президент.

Считаю, что решения руководителя нашей страны по поддержке семей с детьми станет популярным в каждом доме. Особо важным также считаю решение о снятии возрастных ограничений для участников программы «Земский доктор», а также запуска аналогичной программы «Земский учитель».


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Сегодня в 16:22, просмотров: 316, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:02
То есть без руководящей речи президента все эти местечковые депутаты неработоспособны?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:18
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
sst
не нравится
Сегодня в 20:04
выходной бы объявили...а то вся у страна у тв...вождь выступает

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