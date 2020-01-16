В Сургуте в многоэтажке произошел пожар

В Сургуте в многоквартирном доме по адресу Кукуевицкого, 9, произошло возгорание электрощитового оборудования. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в МЧС Сургута.

«В результате происшествия закопчен подъезд с 7 по 8 этаж, повреждено электрооборудование. Пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и три единицы техники», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в городском ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории Сургута было зарегистрировано еще два пожара. Днем на Нефтеюганском шоссе загорелся автомобиль, а вечером на улице Терешкова произошло возгорание хозпостройки. В результате обоих происшествий никто не пострадал.