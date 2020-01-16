За 2019 год аэропорт Сургута достиг рекордного количества пассажиров за все годы работы

За 2019 год международный аэропорт Сургута обслужил 1 миллион 868 тысяч пассажиров - это исторический рекорд для воздушной гавани.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, показатель был достигнут накануне Нового года, 24 декабря. По сравнению с позапрошлым годом, пассажиропоток в среднем увеличился на шесть процентов. Количество рейсов превысило 11 тысяч полетов, что почти на семь процентов выше показателей 2018 года.

За 12 месяцев работы аэропорт обработал более трех тонн груза и полтонны почты.

Самые популярные направления года: Анталья, Камрань, Пхукет, Москва, Санкт-Петербург, Махачкала и Уфа.

Напомним, 2019 год также сопровождался финансовым кризисом авиакомпании «UТэйр», которая является основным акционером аэропорта.