Глава Сургута прокомментировал итоги обращения Владимира Путина к Федеральному собранию

Глава Сургута Вадим Шувалов поддержал идеи Владимира Путина касаемо изменений в социальной сфере и демографии страны. Об этом мэр города написал на своей странице «Вконтакте».

«Сегодня президент России обозначил важные векторы развития страны — взят курс на социальную сферу и демографию. Все вопросы, обозначенные им, конечно, актуальны и для нашего города. Мы активно работаем в этих направлениях: организовали ясли в «Крепыше» и «Мишутке», в ближайшие три года запланировали строительство не менее 7 школ, с января ввели электронную запись для трудоустройства подростков. И это далеко не полный список того, чем мы занимаемся — проектов много», — заявил мэр.

Отметим, что СИА-ПРЕСС на момент публикации материала не удалось получить комментарий главы Сургута по поводу отставки Правительства

Напомним, что в Сургуте снова на три года перенесли сроки строительства детсада, который снесли 27 лет назад.