На трассе Сургут – Нижневартовск самосвал протаранил вахтовый автобус

Сегодня на 96 километре трассы Сургут – Нижневартовск произошла авария с участием самосвала и вахтового автобуса. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в ГИБДД Сургутского района.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Камаз» выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество движения автобусу «Ссанг Енг», который двигался со стороны Нижневартовска в Сургут, в результате чего произошло столкновение транспортных средств», — заявили СИА-ПРЕСС в ведомстве.

Отметим, что в результате аварии водитель и два пассажира автобуса получили травмы различной степени, сейчас они госпитализированы в медицинские учреждения.