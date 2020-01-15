​В Сургуте мужчина избил жену, дождался приезда полиции и выпрыгнул с девятого этажа

Накануне вечером в Сургуте по адресу Бульвар Свободы, 4 произошел несчастный случай: мужчина выпал из окна. Перед этим он избил свою жену в присутствии детей. Женщина сразу позвонила в дежурную часть УМВД и вызвала наряд полиции. Когда сотрудники ППС прибыли на вызов и зашли в квартиру, глава семьи выбежал на балкон и выпрыгнул с девятого этажа. От полученных травм он скончался, и прибывшие врачи скорой помощи не смогли его спасти.

«Мужчина действительно упал с девятого этажа. И, насколько сейчас известно по предварительной информации, он сделал это до того, как сотрудники полиции вошли в квартиру. Возможно, увидел служебную машину из окна. Сейчас мы проводим проверку. После ее завершение будет вынесено процессуальное решение. Проводится работа с супругой, с соседями, все опрашиваются», — прокомментировали СИА-ПРЕСС в следственном управлении по ХМАО-Югре.