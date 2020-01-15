Водители в Сургуте создают пробки во дворах Западного жилого района, пытаясь попасть в «Ауру»

Жители Западного района Сургута жалуются на водителей, которые срезают через их дворы, чтобы избежать пробок на дорогах и попасть в торговый центр «Аура». Автолюбителей так много, что они создают на придомовых территориях еще одну пробку, не давая жильцам ни припарковать машину, ни выехать на шоссе.

«Люди, хватит ездить в ауру через близлежащие дворы!», - требует сургутянин Игорь Строенко в городском сообществе «К-Информ».

«Наши дворы из-за посетителей Ауры страдают, так как въезжающие и выезжающие со стороны китайки люди, не дают нам спокойно заехать во двор!», - сообщает местная жительница Ксения Панова.

К беседе подключились и водители. Они не скрывают, что срезают через дворы, когда едут за покупками или в сторону железнодорожного вокзала:

«Да пробка трэш ,а попасть в неё 2 раза ещё хуже, а по-другому доехать до Ж/Д никак».

Автолюбители мотивируют свою езду плохой дорожной инфраструктурой:

«Ну если нет нормальной инфраструктуры и дорог... Вот и приходится искать выход и через дворы ездить».

Выходом из сложившейся ситуации станет только установка шлагбаумов. Об этом жителям Западного района сообщили в ГИБДД. Дело в том, что судьбу придомовой территории могут решать только жильцы на общем собрании. Только в их власти сохранить дворы от нежелательного автомобильного трафика.

Напомним, в Западном жилом районе администрация города собирается строить автовокзал. Сургутяне переживали, что это усугубит ситуацию с нескончаемым потоком машин и пробок, поэтому люди вышли на митинг. Но чиновники смогли убедить жителей, что автовокзал им не повредит.

