Жительница Сургута расплатилась с таксистом купюрой «Банка приколов»

Сургутянка стала фигуранткой уголовного дела против себя, так как она расплатилась в такси шуточной пятитысячной купюрой «Банка приколов». Мошенница завладела сдачей – таксист выдал ей разницу размером более четырех тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, 31-летняя жительница Сургута будет ждать суда без возможности выбраться за пределы города.

Напомним, в Дагестане арестован фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть в Сургуте миллион поддельных рублей, в городе введены в оборот фальшивые пятитысячные купюры.