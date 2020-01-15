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Жительница Сургута расплатилась с таксистом купюрой «Банка приколов»

Сургутянка стала фигуранткой уголовного дела против себя, так как она расплатилась в такси шуточной пятитысячной купюрой «Банка приколов». Мошенница завладела сдачей – таксист выдал ей разницу размером более четырех тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, 31-летняя жительница Сургута будет ждать суда без возможности выбраться за пределы города.

Напомним, в Дагестане арестован фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть в Сургуте миллион поддельных рублей, в городе введены в оборот фальшивые пятитысячные купюры.


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15 января в 10:19, просмотров: 2013, комментариев: 0


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