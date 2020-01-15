Замгубернатора Югры дала показания в пользу бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова

Накануне состоялось очередное заседание суда по уголовному делу против бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова. На нем дала показания заместитель губернатора Югры и директор департамента финансов Вера Дюдина. Она заявила, что действия подозреваемого не нанесли ущерба ни окружному, ни сургутскому бюджетам, то есть выступила в пользу экс-мэра. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Отметим, Вера Дюдина выступала не по "Песочному делу" - чиновница рассказала о сделке, в которой Сургут купил у бизнесмена Владимира Самборского помещения под детский сад по улице Профсоюзов, 38.

Замгубернатора на вопрос защиты Попова ответила, что эта сделка не причинила ущерба бюджетам Югры и Сургута, так как деньги были выделены из резервного фонда, потому что в нем оставались дополнительные средства к концу года. К тому же, покупка помещений была предусмотрена в государственной программу по развитию образования.

Администрация Сургута, проходящая по делу как потерпевшая сторона, не задала Вере Дюдиной ни одного вопроса.

Напомним, уголовное преследование бывшего мэра Сургута длится с 2016 года. Арбитраж Югры отказал окружной прокуратуре в признании "песочной" сделки недействительной после трех лет рассмотрения дела.