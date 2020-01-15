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Замгубернатора Югры дала показания в пользу бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

Накануне состоялось очередное заседание суда по уголовному делу против бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова. На нем дала показания заместитель губернатора Югры и директор департамента финансов Вера Дюдина. Она заявила, что действия подозреваемого не нанесли ущерба ни окружному, ни сургутскому бюджетам, то есть выступила в пользу экс-мэра. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Отметим, Вера Дюдина выступала не по "Песочному делу" - чиновница рассказала о сделке, в которой Сургут купил у бизнесмена Владимира Самборского помещения под детский сад по улице Профсоюзов, 38.

Замгубернатора на вопрос защиты Попова ответила, что эта сделка не причинила ущерба бюджетам Югры и Сургута, так как деньги были выделены из резервного фонда, потому что в нем оставались дополнительные средства к концу года. К тому же, покупка помещений была предусмотрена в государственной программу по развитию образования.

Администрация Сургута, проходящая по делу как потерпевшая сторона, не задала Вере Дюдиной ни одного вопроса.

Напомним, уголовное преследование бывшего мэра Сургута длится с 2016 года. Арбитраж Югры отказал окружной прокуратуре в признании "песочной" сделки недействительной после трех лет рассмотрения дела.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 403, комментариев: 0


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