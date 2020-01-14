В Сургуте девушка попала в больницу после драки с сожителем

Накануне в Сургуте в одной из квартир дома по улице Дружбы, 11, между сожителями произошла драка, в результате которой девушке понадобилась медицинская помощь. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в УМВД Сургута.

«В дежурную часть поступило несколько сообщений. В первом говорилось о том, что в квартире произошла драка. Во-втором, сотрудникам полиции сообщили, что с этого же адреса в отделение сургутской окружной клинической больницы доставлена девушка. По предварительной информации у нее закрытая черепно- мозговая травма. По словам потерпевшей, ее избил сожитель», — рассказали СИА-ПРЕСС в сургутском УМВД

Отметим, что личность мужчины установлена, он уже задержан. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ждут медицинское освидетельствование по пострадавшей.