В Сургуте на двух маршрутах просят увеличить вместимость автобусов, которые в час-пик еле закрываются

В Сургуте жители просят увеличить вместимость автобусов № 23 и 69, выполняющих рейсы как в городе, так и на территории ближайших поселений. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«Я уже давно езжу по маршруту № 69 и почти всегда автобусы забиты, а иногда даже двери с трудом закрываются, поскольку в салоне нет ни единого пустого места. Хотелось бы все-таки, чтобы автобусы стали побольше», — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС сургутянин Антон Виноградов.

«Уважаемый мэр Сургута, найдите возможность пустить по маршруту до поселка Лесной автобус большей вместимости. Как правило в час пик, а именно утром и вечером, просто невозможно зайти в автобус, очень просим вас», — пишет жительница Сургута Светлана Захарова.

Отметим, что к данным автобусным маршрутам администрация города не имеет прямого отношения, поскольку они обслуживаются компанией ООО АП «Автолайн». СИА-ПРЕСС попытался связаться с представителями перевозчика, но на звонки редакции ни разу никто не ответил.

В администрации Сургута заявили, что в ближайшее время работу данных маршрутов проанализируют в условиях утренней и вечерней загрузки. По результатам проверки будет принято решение об эффективности увеличения класса автобуса.