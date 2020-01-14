В Сургуте мужчина избил свою жену, а потом выгнал из дома

Накануне в Сургуте на улице Декабристов, 9, мужчина, избил свою жену, после чего выгнал из квартиры, забрав у нее ключи от дома. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в УМВД Сургута.

«В дежурное отделение полиции поступило сообщение от жительницы Сургута, что гражданский муж избивает свою жену. Девушка заявила, что мужчина забрал у супруги ключи от дома и выгнал ее из квартиры, в то время как сам ушел в магазин за алкоголем», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в ведомстве.

Отметим, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.