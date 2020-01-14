Младшеклассник из Сургута рассказал россиянам, как он зарабатывает на покупке акций

Младшеклассник из Сургута Роман Сафронов попал на Первый Канал, где он рассказал о своем опыте работы на фондовом рынке. Девятилетний мальчик держит инвестиционный портфель и покупает акции на карманные деньги.

Как объяснил отец малолетнего трейдера Александр Сафронов, он обучает сына самостоятельно, разъясняет терминологию и дает советы, акции каких компаний стоит покупать и когда их стоит продать. Александр учит ребенка с заделом на будущее.

Роман Сафронов уже заработал 10 тысяч рублей, вложив примерно столько же денег на старте. За успешные манипуляции с ценными бумагами ведущий программы "Лучше всех" назвал Романа "Гуру акций и облигаций".