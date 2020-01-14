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Жители Сургута просят обустроить пешеходный переход на пересечении Геологической и Пролетарского

tvoysurgut.ru
tvoysurgut.ru

В Сургуте много лет существует проблемный перекресток, который очень не любят пешеходы — это пересечение улиц Геологической, Каролинского и Пролетарского проспекта. Из четырех необходимых переходов существует только три, а вот перейти со стороны 30 мкр-на к ТЦ «Гера» напрямую нельзя.

Раньше это можно было объяснить тем, что ближайший микрорайон не был плотно застроен, и острой необходимости в пешеходном переходе не наблюдалось. Однако сейчас ситуация совсем другая. На это обращают внимание и сами сургутяне:

«Есть, конечно, вариант обходить перекресток через шесть полос, которые регулируются, но зачем? Получится, что стоять в ожидании зеленого света придется не 90 секунд, а минут пять-шесть. И вряд ли, например, дети будут выбирать этот маршрут. В чем проблема оборудовать пешеходный переход?», — пишет сургутянин Виталий на портале «Твой Сургут».

Стоит отметить, что существует нерегулируемый пешеходный переход, который расположен чуть дальше по проспекту Пролетарскому, в сторону улицы Взлетной. Однако его сложно назвать безопасным:

«Когда я иду по этому пешеходному переходу, мне всегда страшно, потому что там стоят бетонные ограждение, и водители могут не увидеть за ними человека. К тому же, так как переход нерегулируемый и находится неподалеку от перекрестка, там всегда большой поток машин, и они только начинают разгоняться после перекрестка — а тут уже пешеходник. Плюс ни с одной, ни с другой стороны нет тротуаров. Просто грязь», — рассказал СИА-ПРЕСС Сургутянин Кирилл Сечинов.

Организовать новый пешеходный переход можно лишь по распоряжению администрации Сургута, за это отвечает дорожно-транспортное управление ДГХ. Там редакции сообщили, что данный пешеходный переход обустроят, когда будут проводить реконструкцию проспекта Пролетарского (на участке от ул. Геологической до ул. Югорской). После выполнения ремонтных работ нерегулируемый пешеходный переход, расположенный неподалеку, будет закрыт.

Правда в администрации не уточнили, когда именно начнут производить вышеуказанную реконструкцию.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 609, комментариев: 0


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