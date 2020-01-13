В Сургуте снова на три года перенесли сроки строительства детсада, который снесли 27 лет назад

В Сургуте городские власти вот уже несколько лет не могут заново построить снесенный в 1993 году детский сад в поселке Лунный. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала жительница Сургута Алеся Сайфуллина.

По словам сургутянки, заброшенный участок несколько десятилетий простаивает, и ровно никаких работ на нем никто не производит.

«Раньше в детский сад водили детей не только с нашего поселка, но и со всех ближайших поселений. В 1993 году садик снесли. С того времени население прибыло, но детский сад нам не вернули. Данный участок земли передавался от одного подрядчика к другому с целью застройки многоэтажном домом. Но ни одна компания так ничего и не построила — да и местные жители против. Здесь частные дома и небольшие многоэтажки. Школа есть, магазины, почта, но садик уже сколько лет не хотят возвращать», — рассказывает девушка.

Отметим, что сейчас на сайте инвестиционного портала Сургута можно найти проект строительства дошкольного учреждения, однако и он вызывает вопросы. Еще 9 января сроки строительства объекта были назначены на 2020-2022 годы, однако буквально на следующий день, 10 января, они изменились на 2023-2025 годы.

Скриншот сделанный Алесей 9 января (Срок строительства: 2020-2022)

А теперь скриншот сделанный корреспондентом СИА-ПРЕСС на момент публикации материала

СИА-ПРЕСС связался с администрацией города для выяснения причин переноса сроков строительства детского сада, но оперативно предоставить информацию нам не смогли. Мы отправили соответствующий запрос в пресс-службу сургутской мэрии.