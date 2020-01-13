16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,9474   EUR  67,8162  

Прокуратура Югры не согласна с решением суда по «Песочному делу» экс-мэра Сургута Дмитрия Попова

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

Окружная прокуратура подаст апелляцию по «Песочному делу» бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова, так как не согласна с решением арбитражного суда Югры. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Арбитраж больше трех лет рассматривал иск прокуратуры против Дмитрия Попова. Силовики требовали признать недействительной сделку по продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС-2. Однако в итоге суд не удовлетворил иск, и теперь прокуратура намерена подать его еще раз.

Напомним, «песочное» дело против бывшего мэра Сургута длится с 2016 года. Его обвиняют в заключении сделки, из-за которой городской бюджет недополучил большие деньги: экс-глава продал песок по цене в четыре раза ниже рыночной стоимости. Однако свидетели утверждают, что дороже песок продать было невозможно.

Следующее заседание будет в январе. На нем будет присутствовать замгубернатора Югры.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:01, просмотров: 851, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Журналист – это призвание, особый склад характера, особое отношение к миру

Журналист – это призвание, особый склад характера, особое отношение к миру
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута Сегодня в 13:42
648 0
Уважаемые журналисты, поздравляю вас с Днем российской печати!

Уважаемые журналисты, поздравляю вас с Днем российской печати!
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 11:53
813 0
«Войны нет, но все ждут, что она скоро начнется»

«Войны нет, но все ждут, что она скоро начнется»

Солдат армии Израиля об эмиграции, беженцах, ножевом терроризме и воровстве оливок
Илья Низовских 11 января в 18:15
4240 10
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 96-летием Сургутского района!

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 96-летием Сургутского района!
От всей души желаю вам и вашим семьям добра и благополучия. А нашему району - развития и процветания!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 января в 16:40
3978 5
Хватает ли Сургуту уличного освещения?

Хватает ли Сургуту уличного освещения?
Учёные сделали анализ освещённости микрорайонов города
Ринат Айсин, депутат думы ХМАО-Югры 11 января в 14:00
4404 6
​Уважаемые земляки! Сегодня Сургутскому району исполнилось 96 лет!

​Уважаемые земляки! Сегодня Сургутскому району исполнилось 96 лет!
От всей души поздравляю с этой знаменательной датой всех, кто любит Сургутский район, гордится его богатой историей и трудовыми подвигами земляков!
Председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк 11 января в 12:59
3887 0
США – Иран: хронология январского конфликта

США – Иран: хронология январского конфликта
Ракетные удары, убитые генералы, упавший самолет и истерия вокруг ядерной войны
Илья Низовских 10 января в 17:45
4710 18
​Город без лица

​Город без лица
Сургут всегда является лучшим, рекордсменом, первым. И в смысле серости, безликости и кашеобразности он тоже не уступает другим городам. И в этом мы лучшие
Сергей Антонов, сургутянин 10 января в 14:51
5247 7
Не ремонт, а фарс!

Не ремонт, а фарс!

После проведенных работ в ряде случаев блистают лишь первые-вторые этажи, выше коммунальщики уже не поднимаются.
Инна Бирук, сургутская общественница 10 января в 12:31
15488 11
​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники

​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники
Минувший год запомнился сургутянам резонансными происшествиями
Анастасия Якупова 07 января в 10:15
8129 2
Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка

Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка
Cамые волнующие и обсуждаемые материалы портала в 2019 году
Константин Шперлинг 07 января в 10:02
6131 1
​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву

​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву
Анастасия Якупова 06 января в 12:24
8771 1
Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Редакция СИА-ПРЕСС 06 января в 10:00
1888 1
​Кладбищенские заборы

​Кладбищенские заборы
Возможно, Варламову наши «поросячьи» заборчики даже понравились как единая структурированная часть города. Надо было сломать. Теперь на их месте депрессивные темно-зеленые заборы
Альберт Исмагилов, сургутянин 05 января в 14:54
2474 1
Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году

Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году
Редакция СИА-ПРЕСС 05 января в 12:57
3987 0
Чем занималась дума Сургута в 2019 году

Чем занималась дума Сургута в 2019 году
Илья Низовских 05 января в 09:00
1686 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика