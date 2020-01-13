Прокуратура Югры не согласна с решением суда по «Песочному делу» экс-мэра Сургута Дмитрия Попова

Окружная прокуратура подаст апелляцию по «Песочному делу» бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова, так как не согласна с решением арбитражного суда Югры. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Арбитраж больше трех лет рассматривал иск прокуратуры против Дмитрия Попова. Силовики требовали признать недействительной сделку по продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС-2. Однако в итоге суд не удовлетворил иск, и теперь прокуратура намерена подать его еще раз.

Напомним, «песочное» дело против бывшего мэра Сургута длится с 2016 года. Его обвиняют в заключении сделки, из-за которой городской бюджет недополучил большие деньги: экс-глава продал песок по цене в четыре раза ниже рыночной стоимости. Однако свидетели утверждают, что дороже песок продать было невозможно.

Следующее заседание будет в январе. На нем будет присутствовать замгубернатора Югры.