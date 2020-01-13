Старейшую типографию Сургута хотят обанкротить из-за многолетних долгов

Самая старая типография в Сургуте может стать банкротом из-за крупных финансовых задолженностей. Соответствующий иск подала Федеральная налоговая служба в арбитражный суд Югры. Сумма долга не уточняется.

Как объяснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в типографии, сложившаяся ситуация не создает рисков для существования предприятия: работа продолжается в прежних темпах.

Отметим, сургутская типография - единственная ролевая типография в регионе. На ней печатают местные газеты. Организация относится к холдингу «Новости Югры», учредителем которого является окружное правительство.