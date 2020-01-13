Сургут хуже всех городов Югры справился с вывозом мусора в новогодние каникулы

Региональный оператор «Югра-Экология», ответственный за весь вывоз мусора в округе, отчитался о работе в новогодние выходные. Организация назвала Сургут самым проблемным городом, так как в нем мусор вывозился с сильной задержкой.

«Лидером в кавычках в эти дни стал Сургут», - сообщает исполнительный директор «Югры-Экологии» Павел Ващенко, - «Один из шести операторов по транспортированию мусора не рассчитал свои силы. Они не успевали очистить все площадки своих маршрутов. Хотя в декабре мы всех предупредили, что с 1-го по 8-е будут напряженные дни. К концу новогодних каникул ситуацию удалось стабилизировать».

Как отмечает региональный оператор, если ситуация повторится, то контракт с новым сургутским подрядчиком будет разорван.

Отметим, в течение каникул действовала горячая линия, по которой граждане могли связаться с дежурным и сообщить о свалках и забитых контейнерных площадках. Региональный оператор получил 200 звонков, большая часть которых пришлась на Сургут.

Напомним, ранее СИА-ПРЕСС сообщал о том, что новый оператор не может протиснуться во дворы Сургута, чтобы вывезти отходы.