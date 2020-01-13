В Сургуте водитель сбил пешехода и скрылся

В Сургуте на перекрестке улиц Мелик-Карамова – Югорская иномарка сбила стоящего на тротуаре пешехода, после чего скрылась. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в ГИБДД Сургута.

«По предварительным данным водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри» двигаясь со стороны улицы Геологическая на разрешающий сигнал светофора совершая левый поворот допустил занос автомобиля, в результате чего совершил наезд на пешехода. Пострадавший с телесными повреждениями доставлен в травматологический центр», — рассказали СИА-ПРЕСС в Госавтоинспекции.

Отметим, что спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и задержали водителя иномарки.

ГИБДД Сургута призывает всех горожан и гостей города быть более внимательными, особенно в зимний период года.