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В Сургуте уволят главу отдела наркоконтроля из-за скандала с подчиненным

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Сургуте уволят начальника отдела по противодействию незаконному обороту наркотиков городского УМВД Дмитрия Нефедова. Приказ об увольнении будет подписан после его возвращения с больничного. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

«Была проведена служебная проверка, связанная с задержанием его подчиненного в декабре 2019 года. По результатам расследования принято решение об увольнении Нефедова по отрицательным мотивам. Поскольку он сейчас находится на больничном, приказ об его увольнении издать не представляется возможным. Как только Нефедов выйдет на службу, документ будут подписан», — рассказали СИА-ПРЕСС в УМВД Югры.

Напомним, что в начале декабря 2019 года сотрудники полиции задержал одного из сотрудников подразделения, возглавляемого Нефедовым, по подозрению в сбыте наркотиков. Как выяснилось позже, у мужчины с собой было 20 пакетиков с наркотиками, в одном из которых, по результатам экспертизы, находился гашиш.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 1366, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Беляев
не нравится
Сегодня в 18:42
Очень жаль, что из-за подчиненного летит голова толкового полицейского. И сразу все достижения забыты

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