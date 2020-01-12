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В Сургуте 350 детей показали творческие номера на фестивале «Рождество Христово в Сургуте»

Сегодня в Сургуте в концертном зале городской филармонии прошел XV фестиваль «Рождество Христово в Сургуте», который объединил 350 детей со всего города.

Фестиваль открыл глава города Вадим Шувалов, который призвал горожан поддержать выступления юных сургутян, а также поздравил собравшихся с наступившими праздниками.

Отметим, что в концертной программе участвовали дети из воскресных школ, православной гимназии, а также участники движения «Югра молодая православная».

«В первый раз я посетила этот фестиваль в прошлом году. Тогда была замечательная и яркая программа, но в этом году все стало еще ярче и масштабнее», — рассказала СИА-ПРЕСС жительница Сургута Вероника.


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Сегодня в 18:01, просмотров: 601, комментариев: 0


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