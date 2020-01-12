В Сургуте водители массово жалуются на гололед и плохую работу коммунальных служб

В Сургуте водители недовольны работой коммунальных служб, а также гололедом на дорогах города. Свои жалобы они размещают в городском паблике «К-информ».

«Интересно, почему на дорогах вечный гололед? К тому же колейность дикая, сейчас это в порядке вещей? Не посыпать дороги песком или солью», — пишет сургутянин Валентин.

Также, горожане отмечают и высокую аварийность, которая возникает из-за состояния дорог.

В ответ на одну из жалоб горожан на портале «Твой Сургут» в администрации города пояснили, что содержание городских улиц, дорог и внутриквартальных проездов общего пользования осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта.

Подчеркнем, что некоторые автовладельцы и вправду заявляют о том, что они лично видели, как посыпаются городские улицы, однако проблемы это к сожалению, не решает.