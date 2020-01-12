В Сургуте 24 железнодорожных локомотива не проверили на безопасность использования

В Сургутском эксплуатационном локомотивном депо вовремя не провели техническое обслуживание и текущий ремонт 24 локомотивов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Нарушения были обнаружены в ходе проверки сотрудниками Сургутского отделения ведомства.

«Против начальника депо возбуждено дело об административном правонарушении. Он будет обязан выплатить штраф. Кроме того, прокурором начальнику депо внесено представление. К настоящему времени ремонт выполнен на 6 локомотивах, остальные выведены из эксплуатации до проведения регламентных работ», — заявили в Уральской транспортной прокуратуре