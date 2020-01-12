Сургутяне недовольны работой электронных табло на городских остановках

Жители Сургута жалуются на работу электронных табло, показывающих время прибытия автобусов. Сразу три устройства вышли из строя, на остановочных павильонах: «Бахилова», «мкр Пикс», « к/р Аврора». Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«Здравствуйте. Вот уже где-то недели три, отключено табло на остановке Бахилова. Доколе это будет продолжаться?», — пишет сургутянин Алексей.

В администрации города подчеркнули, что все устройства будут отремонтированы

«Проблема на данный момент решается, запчасти заказаны», — сказано в сообщении.

Отметим, что чиновники посоветовали сургутянам установить на своих смартфонах приложение "Умный транспорт", показывающее необходимую информацию о движении интересующего маршрута.