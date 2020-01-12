В Сургуте скатившийся с горки автомобиль устроил ДТП

В Сургуте на выезде из ЖК «Возрождения» на улице Мелик-Карамова, 4, водитель, съезжая с горки из-за гололеда и несоблюдения дистанции устроил столкновение с минивэном, а через некоторое время и в него самого въехал еще один автомобиль. Об этом стало известно в городском паблике «К-информ».

По словам местных жителей, заезд в жилой комплекс и выезд из него производится в его разных частях.

«Спуск достаточно крутой. У нас все машины сразу стараются притормаживать, поскольку после спуска находится тупик и нужно поворачивать налево», — рассказала СИА-ПРЕСС сургутянка Юлия Чапарова.

Отметим, что после ДТП коммунальщики посыпали дорогу песком.